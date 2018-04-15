Beton mikseri köprüye takıldı

Eskişehir’de seyir halinde olan bir beton mikseri, çevre yolu üzerinde bulunan bir köprüye takılarak kazaya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir-Bursa karayolu istikametindeki seyir halinde olan 68 DH 148 plakalı beton mikseri, Kütahya Kavşağı Köprüsünün altından geçmeye çalıştı. Yüksekliği hesap edemeyen sürücü, mikserinin köprüye takılması sonrasında sıkışıp kaldı. Durumu fark edemeyen sürücü, kısa bir şaşkınlık sonrası polis ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak yoluna devam etti.