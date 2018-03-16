Beton mikseri yaşlı adama böyle çarptı

Alınan bilgiye göre, Ahmet Yesevi Caddesi’nde meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen Tevfik İnli (73) dengesini kaybedip hareket halindeki beton mikserinin altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla mikserin altından çıkarılan yaşlı adama, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.
YAŞLI ADAMIN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Ekipler, Tevfik İnli’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi Samandağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İHA
Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış
FETÖ elebaşı Gülen'in 'yeminli görevlisi' yakalandı
Başbakan Yıldırım: Diyanet Akademisi kuruyoruz
Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!
14 yaşındaki Polonyalı kız Nazi ölüm kampında! O kare artık çok daha acı
Gözlerini oyup, dillerini kestiler!
Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler
Okuyucu Yorumları 4 yorum