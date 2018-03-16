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Beton mikseri yaşlı adama böyle çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 21:42 | Son Güncelleme

Hatay’da beton mikserinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybederken, kaza anı ise kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Yesevi Caddesi’nde meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen Tevfik İnli (73) dengesini kaybedip hareket halindeki beton mikserinin altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla mikserin altından çıkarılan yaşlı adama, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

YAŞLI ADAMIN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Ekipler, Tevfik İnli’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi Samandağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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Mikser Kaza beton mikseri hatay

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
beton mikseri harfiyat kamyonu süren adamların tipine eğitimine hiç baktınız mı ? nerde denyo var 3 kuruş maaşla 40 tonluk aracı altına veriyorlar. oysa şoförlük bir meslektir o yüzden okulunu kurup buradan mezun edeceksiniz hem bakalım kaç tanesi mezun olabiliyor.
sen sondan birinci olursun
birkere bak
Duran kamyonların önünden geçmeyiniz, aniden hareket ettiklerinde etrafı kolaçan etmeden hareket eden dikkatsiz şoförleri, önünü yükseklikten dolayı görmüyor. Bu tip kazalar da kaçınılmaz oluyor.
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