Beton mikseri yaşlı adama böyle çarptı

Alınan bilgiye göre, Ahmet Yesevi Caddesi’nde meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen Tevfik İnli (73) dengesini kaybedip hareket halindeki beton mikserinin altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla mikserin altından çıkarılan yaşlı adama, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

YAŞLI ADAMIN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ



Ekipler, Tevfik İnli’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi Samandağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA