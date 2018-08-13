Beton mikserine çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta beton mikserine çarpan motosikletin sürücüsü Nazım Yiğit (18) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu'ndaki kavşakta meydana geldi. Nazım Yiğit'in yönetimindeki 27 AEH 56 plakalı motosiklet, İmdat B.'nin kullandığı 27 SY 120 plakalı beton mikserine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Yiğit ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Nazım Yiğit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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