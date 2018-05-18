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Beton mikserine çarpan otomobilden mucize kurtuluş

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 15:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'da beton mikserine çarpıp hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ramazan Çapacı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Beton mikserine çarpan otomobilden mucize kurtuluş

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da beton mikserine çarpıp hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ramazan Çapacı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Burhanettin Onat Caddesi üzerindeki yeni ışıklı kavşakta meydana geldi. Bir inşaata beton döktükten sonra kavşağa giren Tufan Balaban idaresindeki beton mikserine, Ramazan Çapacı yönetimindeki 55 KB 361 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön tarafı hurdaya dönerken, sürücü Çapacı direksiyonda sıkıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekibi, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Kazada burnu dahi kanamayan Ramazan Çapacı, sağlık ekiplerinin yardım teklifini de kabul etmedi.
Beton mikserinin kavşaktan dönülmemesi gereken yerden dönerek aniden önüne çıktığını öne süren Ramazan Çapacı, hayatta kalmasının mucize olduğunu söyledi. Üzerinden kimlik, ehliyet çıkmayan mikser sürücüsü Tufan Balaban ise cüzdanını yanına almayı unuttuğunu söyleyerek, Çapacı'nın iddialarını yalanladı. Çapacı'ın çok süratli kavşağa girdiğini iddia eden Balaban, kavşakta dönüş ihlali yapmadığını da belirtti.

FOTOĞRAFLI

Beton mikserine çarpan otomobilden mucize kurtuluşBeton mikserine çarpan otomobilden mucize kurtuluşBeton mikserine çarpan otomobilden mucize kurtuluşBeton mikserine çarpan otomobilden mucize kurtuluş

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