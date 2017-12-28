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Beton mikserinin borusu işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 15:06 | Son Güncelleme 55 dakika önce

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta beton mikserinin kırılan pompa borusunun üzerine düştüğü işçilerden 35 yaşındaki Soner Purlu öldü, 45 yaşındaki Aziz Saman ise yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Doğukent Mahallesi'ndeki bir apartman inşaatında meydana geldi. İnşaata harç dökülürken beton mikserinin pompasına ait demir boru kırılarak işçiler Soner Purlu ile Aziz Saman'ın üzerine düştü. Purlu olay yerinde hayatını kaybetti, Saman ise, yaralandı. Ölen işçinin cesedi otopsi için morga konulurken, yaralanan Aziz Saman ise sağlık görevlilerince ambulansla götürüldüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Saman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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