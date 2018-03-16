Beton mikserinin çarptı, öldü

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Samandağ ilçesinde Tevfik İnli (73) beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürürken, ayağı kayıp yoldan geçen beton mikserinin önüne düştüğü iddia edilen Tevfik İnli, olay yerinde yaşamını yitirdi. İnli'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, beton mikserinin şoförünü gözaltına aldı.
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