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Beton mikserinin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 15:42 | Son Güncelleme

Giresun’da beton mikserinin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Giresun merkez Yeniyol mahallesinde bulunan bir inşaata gitmekte olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 28 K 1954 plakalı beton mikseri, inşaatın bulunduğu yokuşa çıktığı sırada Sultan Koç (65) isimli yaşlı kadına çarptı.

Beton mikserinin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Giresun’da beton mikserinin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Giresun merkez Yeniyol mahallesinde bulunan bir inşaata gitmekte olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 28 K 1954 plakalı beton mikseri, inşaatın bulunduğu yokuşa çıktığı sırada Sultan Koç (65) isimli yaşlı kadına çarptı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, mikser sürücüsü ise gözaltına alındı.

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