Beton mikserinin ezdiği işçi öldü

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, şantiyenin içerisinde manevra yapan beton mikserinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Olay saat 19.00 sıralarında, İzmit Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir beton santralinde meydana geldi. İsmail M. idaresindeki 34 BDE 364 plakalı beton mikseri şantiye içerisinde manevra yaptığı sırada alanda bulunan 55 yaşındaki Mehmet Kuku'yu fark etmeyerek ezdi. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ekibi geldi. Beton mikserinin altında kalan Mehmet Kuku'nun yaşamını yitirdiğini belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Kuku'nun cenazesi morga kaldırıldı. Polis, beton mikseri sürücüsü İsmail M.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
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