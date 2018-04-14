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Beton pompası devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 13:25 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkan beton pompası devrildi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkan beton pompası devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Fatih Bulvarı ile Sanayi Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaağaç istikametinden Çerkezköy istikametine gelen Ahmet Uzun (23) idaresindeki 34 AR 2404 plakalı beton pompası, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücünün yanı sıra Emre Civelek (22) de yaralandı.
Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılırken, Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne bağlı İtfaiye ekipleri kaza yerinde temizlik çalışmaları yaptı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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