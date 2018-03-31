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Beton vinci ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 20:43 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de meydana gelen trafik kazasında, beton pompası vincinin altında kalan motosiklet sürücüsü, sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı.

Beton vinci ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de meydana gelen trafik kazasında, beton pompası vincinin altında kalan motosiklet sürücüsü, sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı.
Kaza, akşam saatlerinde, Kırıkkale-Ankara karayolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Osman Kazan idaresinde 06 FT 1927 plakalı beton pompası vinci, Hasan Yavuz'un kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle vincin altında kalan motosiklet sürücüsü, sıkıştığı yerden vincin yukarı kaldırılması sonucu güçlükle çıkarıldı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Yavuz, 112 Acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kırıkkale-Ankara karayolu kısa süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardında yol tekrar trafiğe açıldı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Beton vinci ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıBeton vinci ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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