Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü İnci Aral'ın

İstanbul, (DHA)-TÜRK Edebiyatı’nın önemli isimlerinden İnci Aral Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen 7.Sarıyer Edebiyat Günleri kapsamında verilen Beyaz Martı Onur Ödülü’nün sahibi oldu. Aral ödülünü, Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda gerçekleştirilen tören ile Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in elinden aldı.

Eserlerinde genellikle kadın-erkek ilişkileri, sevgi, kadının kimliği, bağlılık ve özgürlük gibi insanlık hallerine ve sorunlarına odaklanan İnci Aral, Sarıyer Edebiyat Günleri ile özdeşleşen “Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü”nün bu yılki sahibi oldu.

Bugüne kadar kaleme aldığı 7 öykü kitabı, 11 romanı ve denemeleri ile Yunus Nadi Öykü Ödülü, Yunus Nadi Roman Ödülü, Orhan Kemal Roman Armağanı gibi birçok önemli ödülün sahibi olan usta edebiyatçı, Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü’nü alan 5. isim oldu.

YAŞAR KEMAL’DEN İNCİ ARAL’A

Sarıyer Belediyesi tarafından ilki 2012 yılında gerçekleştirilen Sarıyer Edebiyat Günleri kapsamında, 2014 yılından itibaren verilmeye başlanılan Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü’nün ilk sahibi Yaşar Kemal oldu. Ödül, 2015 yılında Zülfü Livaneli’ye verilirken, 2016 yılında Vedat Türkali, 2017 yılında ise Murathan Mungan’a layık görüldü. Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü’nü kazanan ilk kadın yazar olan Aral, “Bugüne kadar aldığım birçok ödül oldu fakat bu aldığım en özel ve değerli ödül oldu. Böyle güzel bir ortamda, boğazın hemen kıyısında düzenlenen bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Genç olmak üzere herkese teşekkür ederim.” dedi.