Beyaz Saray’da olağanüstü güvenlik

Beyaz Saray’da, bir kadın sürücünün güvenlik amacıyla oluşturulan bariyerlere çarpması nedeniyle, güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı.
Kimliği henüz açıklanmayan bir kadın, saat 12.30 civarında kullandığı araç ile Beyaz Saray’da güvenlik amacıyla oluşturulan bariyerlere çarptı. Olayda yaralanan olmazken, araç sahibi ABD Gizli Servisi tarafından hemen gözaltına alındı. Beyaz Saray’da olay sonrası güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı. Olaydan kaynaklı olarak Beyaz Saray çevresindeki trafikte de aksamalar yaşanıyor.
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