Beyaz Saray’da şüpheli paket alarmı

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray’ın yakınlarında bulunan şüpheli bir paketin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray’ın karşısındaki Lafayette Parkı bölgesinde akşam saatlerinde şüpheli bir paketin güvenli şekilde uzaktan kumandayla patlatıldığını açıkladı.

Gizli Servis, şüpheli paketin içeriği ile alakalı bir açıklama yapmadı. Washington Polisi, olayla ilgili Gizli Servis’e yardım ettiklerini ve soruşturmanın sürdürüldüğünü duyurdu. Bununla birlikte Beyaz Saray’ın kuzey çit hattı araç ve yaya trafiğine kapatıldığı için bölgede trafiğin etkilendi belirtildi.