Beyaz Saray’ın önünde intihar etti

ABD Başkanlık Sarayı önünde bir kişi silahla kendini vurarak intihar etti.

Beyaz Saray’ın kuzey tarafında bulunan Pensilvanya Bulvarı’nda yerel saatle 14.00 sıralarında bir kişi silahla kendini vurarak intihar etti. Olay nedeniyle ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınlarındaki tüm yolları araç ve yaya trafiğine kapattı. ABD Başkanı Donald Trump’ın olay sırasında hafta sonu tatili için Florida’da bulunduğu belirtildi. Trump, olayla ilgili bilgilendirildi.