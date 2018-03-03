HABER

Beyaz Saray’ın önünde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 23:31 | Son Güncelleme

ABD Başkanlık Sarayı önünde bir kişi silahla kendini vurarak intihar etti.Beyaz Saray’ın kuzey tarafında bulunan Pensilvanya Bulvarı’nda yerel saatle 14.00 sıralarında bir kişi silahla kendini vurarak intihar etti.

ABD Başkanlık Sarayı önünde bir kişi silahla kendini vurarak intihar etti.
Beyaz Saray’ın kuzey tarafında bulunan Pensilvanya Bulvarı’nda yerel saatle 14.00 sıralarında bir kişi silahla kendini vurarak intihar etti. Olay nedeniyle ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınlarındaki tüm yolları araç ve yaya trafiğine kapattı. ABD Başkanı Donald Trump’ın olay sırasında hafta sonu tatili için Florida’da bulunduğu belirtildi. Trump, olayla ilgili bilgilendirildi.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
'Kanuni Sultan Süleyman salağın teki!''Kanuni Sultan Süleyman salağın teki!'
Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

'Meteorolojik afetler, sayı ve şiddet bakımından artış gösterecek'

'Meteorolojik afetler, sayı ve şiddet bakımından artış gösterecek'

Cengiz Ünder bu kez Napoli'yi avladı!

Cengiz Ünder bu kez Napoli'yi avladı!

Kürtler 'Bağdat'tan çekilmeyi planlıyor

Kürtler 'Bağdat'tan çekilmeyi planlıyor

Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman'da 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçti

Adıyaman'da 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçti

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

İntihar girişiminde bulunan adamı eşi vazgeçirdi

İntihar girişiminde bulunan adamı eşi vazgeçirdi

Çeyrek altın krizinde 'evlenmeyen evlat' konuştu

Çeyrek altın krizinde 'evlenmeyen evlat' konuştu

Otomobili ile baklava dükkanına girdi sonra: "Ne kazası ya kaza olmadı ki" dedi

Otomobili ile baklava dükkanına girdi sonra: "Ne kazası ya kaza olmadı ki" dedi

Telefondaki ‘casus program’ aldatma davasına delil oldu

Telefondaki ‘casus program’ aldatma davasına delil oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.