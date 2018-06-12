Beyazıt Meydanı karıştı.. Zabıtalarla seyyar satıcıların kavgası kamerada

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) BEYAZIT Meydanı'nda seyyar satıcılarla zabıtalar arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Biber gazı kullanan zabıta yetersiz kalınca geri çekilmek zorunda kaldı.
Beyazıt Meydanı'nda denetim yapan zabıta ekipleriyle seyyar satıcılar arasında arbede çıktı. Çıkan arbede kısa sürede büyüyürek kavgaya dönüştü. Onlarca zabıta ve seyyar satıcı meydanda birbirine girdi. Yaklaşık 1 saat süren olaylar sırasında zabıta biber gazı kullandı. Seyyar satıcılar ise tekme ve tokatla karşılık verdi. Seyyar satıcılar geri çekilen zabıtanın araçlarına taşlarla saldırı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
(FOTOĞRAF)
Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye flaş çağrı
Sedat Peker'den af mesajı! Bu çağrıyı yaptı
Böylesi görülmedi! Babasını son model araçla gömdü!
Ölümden sonraki 10 dakika görüntülendi!
Astsubay olmak isteyen genç kızları böyle seçtiler
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Son Dakika! Tarihi anlaşmanın ardından Kuzey Kore'ye kötü haber
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında
Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum