Beyazıt Meydanı karıştı.. Zabıtalarla seyyar satıcıların kavgası kamerada

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) BEYAZIT Meydanı'nda seyyar satıcılarla zabıtalar arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Biber gazı kullanan zabıta yetersiz kalınca geri çekilmek zorunda kaldı. Beyazıt Meydanı'nda denetim yapan zabıta ekipleriyle seyyar satıcılar arasında arbede çıktı. Çıkan arbede kısa sürede büyüyürek kavgaya dönüştü. Onlarca zabıta ve seyyar satıcı meydanda birbirine girdi. Yaklaşık 1 saat süren olaylar sırasında zabıta biber gazı kullandı. Seyyar satıcılar ise tekme ve tokatla karşılık verdi. Seyyar satıcılar geri çekilen zabıtanın araçlarına taşlarla saldırı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ankara'da 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan babaya rekor ceza!
Trump'ın kızı ve damadı geçen yıl 82 milyon dolar kazandı
Eşini öldüren iş adamı sınırda yakalandı! Kan donduran baldız detayı
İtalya, YPG'ye destek için asker gönderdi
Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır
Trump'tan Kuzey Kore liderine araba şov
Ölümden sonraki 10 dakika görüntülendi!
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum