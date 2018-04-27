Erhan TEKTEN- Cansel KİRAZ / İSTANBUL, (DHA) ÜNİVERSİTELERİN bölünmesi ve 20 yeni üniversitenin kurulmasını öngören kanun tasarısına karşı yapılan protestolar Beyazıt Meydanı'nda devam etti.
İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Siyasal Bilimler, Orman, Hasan Ali Yücel, Cerrahpaşa Tıp ve Edebiyat fakültesi öğrencileri saat 15.00 sıralarında Beyazıt Meydanı'na geldi. Öğrenciler, dövizler açarak kanun tasarısını bando eşliğinde protesto etti. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevim Buzlu. Beyazıt Meydanı'nda konuşma yaptı. Buzlu, " Üniversitemizin araştırma misyonuna ciddi katkı veren fakültemiz, İstanbul Üniversitesi'nden ayrılmamalıdır. Her fakülteyi dinlediğinizde görüyorsunuz ki, çok güzel bir tarihi miras söz konusudur. Bu tarihi mirasa lütfen hak ettiği değeri veriniz" dedi.
'Susma, haykır, bölünmeye hayır' şeklinde sloganlar atan öğrenciler burada bir basın bildirisi okudu. Öğrenciler, " Üniversiteliler açısından birçok mağduriyet yaşanması söz konusu olduğu için bu tasarıyı reddediyoruz" dedi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı protestonun ardından öğrenciler olaysız bir şekilde dağıldı.
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