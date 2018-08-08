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Beydağ'da ormanlık alanda 1362 kök Hint keneviri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 14:56 | Son Güncelleme

İZMİR'in Beydağ ilçesinde, jandarmanın ormanlık alandaki 8 noktaya düzenlediği operasyonlarda toplam 1362 kök Hint keneveri ele geçirildi.

Beydağ'da ormanlık alanda 1362 kök Hint keneviri ele geçirildi

Faruk ÇARK/BEYDAĞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Beydağ ilçesinde, jandarmanın ormanlık alandaki 8 noktaya düzenlediği operasyonlarda toplam 1362 kök Hint keneveri ele geçirildi. Şüphelilerin Hint kenevirlerini sulamak için havuz yaptıkları ortaya çıktı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Beydağ'ın kırsal Eğridere Mahallesi, Sırtlan mevkisinde bulunan ormanlık alan içerisinde izinsiz Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Dün eş zamanlı olarak ormanlık alandaki 8 noktaya operasyon düzenlendi. Operasyonda, boyları 50 santimetre ile 2.5 metre arasında değişen toplam 1362 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri imha edilmek üzere tek tek söküldü. Bölgede ayrıca, Hint kenevirlerini sulamak için yapıldığı belirlenen bir havuz bulunduğu da tespit edildi. Jandarma, Hint kenevirlerini yetiştiren kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Beydağ'da ormanlık alanda 1362 kök Hint keneviri ele geçirildiBeydağ'da ormanlık alanda 1362 kök Hint keneviri ele geçirildiBeydağ'da ormanlık alanda 1362 kök Hint keneviri ele geçirildiBeydağ'da ormanlık alanda 1362 kök Hint keneviri ele geçirildi

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