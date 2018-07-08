HABER

Beyin ölümü gerçekleşen ünlü tatlıcının böbrekleri umut oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 16:53 | Son Güncelleme

BURSA’da, kırmızı ışıkta beklerken otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan, tedaviye alındığı hastanede dün gece beyin ölümü gerçekleşen ünlü tatlıcı Fatih Karaman’ın (38) iki böbreği, nakli bekleyen hastalara umut oldu.

Beyin ölümü gerçekleşen ünlü tatlıcının böbrekleri umut oldu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, kırmızı ışıkta beklerken otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan, tedaviye alındığı hastanede dün gece beyin ölümü gerçekleşen ünlü tatlıcı Fatih Karaman’ın (38) iki böbreği, nakli bekleyen hastalara umut oldu. Ailesinin izniyle Karaman'ın alınan iki böbreği, Çanakkale’ye gönderildi.
Olay, iki gün önce merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi'nde meydana geldi. Bağdat Hurma Tatlısı şirketinin sahibi Fatih Karaman, otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı. Yanına yaklaşan başka bir araçtan açılan iki el ateş sonucu başından ağır yaralanan Karaman, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Karaman’ın dün gece beyin ölümü gerçekleşti.
Bunun üzerine organ nakli koordinatörlerinin görüştüğü aile, Fatih Karaman'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Karaman’ın ameliyatla alınan iki böbreği, organ nakli için bekleyen uygun hastalara nakledilmek üzere Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi.
Evli ve iki çocuk babası Fatih Karaman’ın cenazesi, 9 Temmuz Pazartesi günü Çeltikköyü Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.
DAYI TUTUKLANDI
Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Karaman'ın dayısı Yılmaz Sevinç ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yılmaz Sevinç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Beyin ölümü gerçekleşen ünlü tatlıcının böbrekleri umut oldu

PARTNEROna yakından bakınca... Görenler inanamıyor! Ona yakından bakınca... Görenler inanamıyor!
Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulduSerinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
Ufuk'tan acı haber; 8'inci günde cansız bedeni bulundu (3)Ufuk'tan acı haber; 8'inci günde cansız bedeni bulundu (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Bu kadarına da pes! Kafede çıkan yangını böyle izlediler

Bu kadarına da pes! Kafede çıkan yangını böyle izlediler

Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü

Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü

Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!

Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.