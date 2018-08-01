Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

İstanbul Beykoz'da oturan 12 yaşındaki Y.Y.'ye iddiaya göre ilçenin çeşitli mahallelerinde oturan birden fazla kişi tarafından bir eve kapatılarak üç gün boyunca tecavüz edildi.
Dost Beykoz'un haberine göre iğrenç olay, Y.Y.’nin evine gitmemesi üzerine ortaya çıktı. Küçük kızlarına ulaşamayan aile, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu ve arama kararı çıkarttı.
POLİSLERE HER ŞEYİ ANLATTI
Bunun üzerine Beykoz Emniyeti’nin aramaya başladığı Y.Y., tecavüzcüleri tarafından önceki gece Paşabahçe’ye bırakıldı. Bölgede devriye gezen polisler tarafından bulunan Y.Y., polislere başından geçenleri anlattı.
TUTUKLANDILAR
Küçük kızın ifadeleri doğrultusunda 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Şüphelilerden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Beykoz Adliyesi’ne sevk edilen zanlılardan aralarında C.Y., Y.E., G.Y., B.E., D.Y.'nin de bulunduğu 6'sı tutuklandı. Polis, 6 zanlıyı arıyor.
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