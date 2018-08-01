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Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 15:16 | Son Güncelleme

Beykoz'da yaşanan toplu tecavüz skandalı Türkiye gündemine bomba gibi düşecek... Kendisinden 2 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki Y.Y.'nin günlerce yaşları 14 ila 24 arasında değişen kişilerin tecavüzüne uğradığı ortaya çıktı. Mide bulandıran olay sonrasında 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis ekiplerinin 6 zanlıyı daha aradığı öğrenildi.

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

İstanbul Beykoz'da oturan 12 yaşındaki Y.Y.'ye iddiaya göre ilçenin çeşitli mahallelerinde oturan birden fazla kişi tarafından bir eve kapatılarak üç gün boyunca tecavüz edildi.

Dost Beykoz'un haberine göre iğrenç olay, Y.Y.’nin evine gitmemesi üzerine ortaya çıktı. Küçük kızlarına ulaşamayan aile, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu ve arama kararı çıkarttı.

POLİSLERE HER ŞEYİ ANLATTI

Bunun üzerine Beykoz Emniyeti’nin aramaya başladığı Y.Y., tecavüzcüleri tarafından önceki gece Paşabahçe’ye bırakıldı. Bölgede devriye gezen polisler tarafından bulunan Y.Y., polislere başından geçenleri anlattı.

TUTUKLANDILAR

Küçük kızın ifadeleri doğrultusunda 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Şüphelilerden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Beykoz Adliyesi’ne sevk edilen zanlılardan aralarında C.Y., Y.E., G.Y., B.E., D.Y.'nin de bulunduğu 6'sı tutuklandı. Polis, 6 zanlıyı arıyor.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Sapıklaşan bir milletin sapık evlatları maalesef
Ülkede bu tip olaylar çok arttı ancak hükümet halen bu ise el atmıyor yada atmak istemiyor. İdam konusu neden halka sunulmuyor? Ateş düştüğü yeri yakıyor. Yazık...
pislikler 12 yaşında bir kıza bu nasil bir cinsel istektir pislikler,
aynı hindistan gibi
şu attığınız başlıkların insafı vicdanı ve haber değeri sıfır(0)
Muhafazakar Beykoz'da bunlar nasıl olabiliyor.
Umarım yaş, adli kayıt, iyi hal falan filan gerekçeleri gösterilip 1-2 yıla salmazlar.
İDAM ŞART
haberlerinizin %90 fuuş ve cinsellik toplumum ahlakını bozan basındır ülkenin zıraat bakakasından da kredi kullandınız nasıl allaha hesab vereceksiniz zaten kuldan utanmıyorsunuz
Dindar ve kindar nesil büyüdü 17 senede bu sapık katil nesil nasıl büyüdü böyle oldu.
böylelerini direk hadım edip müebbet vereceksin...
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