Beykoz'da 2 katlı metruk bina böyle çöktü

İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ''da 2 katlı metruk bina çöktü. Çökme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre uzun süredir boş olan binadan sabah erken saatlerden sesler geldiğini duyan mahalle sakinleri çevredeki komşularını uyardı. Komşular binalarını boşalttı. Gece yağan yağmurun etkisiyle bina sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. İki katlı binanın çökme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.