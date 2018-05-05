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Beykoz'da değnekçi dehşeti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 13:00 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN - İstanbul  DHA - BEYKOZ'da  değnekçilik yaptığı belirtilen bir kişi para vermek istemeyen sürücüyü bıçakladı.

Beykoz'da değnekçi dehşeti

Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA - BEYKOZ'da değnekçilik yaptığı belirtilen bir kişi para vermek istemeyen sürücüyü bıçakladı.
Beykoz Kavacık'taki olay geçtiğimiz çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boş bir araziye kurduğu simit tezgahıyla bekleyen ve aracını park edenlerden 'değnekçilik' yaparak pana istediği belirtilen kişi, bir kişinin aracını park ettiğini görünce yanına gitti. Para isteyen değnekçiye sürücü olumsuz yanıt verdi.

DÖVİZ BÜROSUNA SIĞINDI
Bunun üzerine önce aracın camını kıran değnekçi daha sonra sürücüye bıçakla saldırdı. Bacağından bıçaklanan sürücü kaçarak bir döviz bürosuna sığındı. Ancak değnekçi peşini bırakmadı. Saldırı döviz bürosu içinde de sürdü. Döviz bürosundaki saldırı da dakikalarca sürdü. Çevredekileri araya girmek istese de başarılı olamadı. Bu sırada saldırıya uğrayan kişinin karısı da olay yerine geldi. Yakındaki bir işyerinde çalıştığı belirtilen kadın, eşini kanlar içinde görünce şoka girdi. Saldırgan çevredekileri de bıçakla tehdit etti. Yoldan geçen bir kadın uzun süre saldırganı ikna etmeye çalıştı. Saldırgan uzaklaştıktan sonra da o kadın yaralının yardımına koştu.
Sürücünün bacağına tampon yaparak kanamayı durdurmaya çalıştı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastane kaldırıldı. Kaçan saldırgan ise henüz yakalanamadı.

(FOTOĞRAFLI)

Beykoz'da değnekçi dehşetiBeykoz'da değnekçi dehşetiBeykoz'da değnekçi dehşetiBeykoz'da değnekçi dehşeti

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