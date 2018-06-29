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 Beykoz'da fabrika yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 15:28 | Son Güncelleme

BEYKOZ Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı.

İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Dumanlar bir çok ilçeden görülüyor.

(FOTOĞRAF)

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