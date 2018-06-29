HABER

Beykoz'da fabrika yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 16:40 | Son Güncelleme

  BEYKOZ Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine Beykoz, Ümraniye, Çavuşbaşı, Kavacık'tan çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Dumanlar bir çok ilçeden görülüyor. 500 metrekarelik bir alanda etkili olan yangında ahşap malzemelerin yandığı belirtiliyor.

PARTNERTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınızTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınız
Saman balyası yüklü TIR'ın devrildiği yol, buğday tarlasına döndüSaman balyası yüklü TIR'ın devrildiği yol, buğday tarlasına döndü
Marihuana baskılı tişört giyen uyuşturucu taciri tutuklandıMarihuana baskılı tişört giyen uyuşturucu taciri tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç kaza! Elanur Yıldırım yol kenarına savruldu!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç kaza! Elanur Yıldırım yol kenarına savruldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.