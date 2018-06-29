Beykoz'da fabrika yangını (2)

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine Beykoz, Ümraniye, Çavuşbaşı, Kavacık'tan çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Dumanlar bir çok ilçeden görülüyor. 500 metrekarelik bir alanda etkili olan yangında ahşap malzemelerin yandığı belirtiliyor.

