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 Beykoz'da fabrika yangını (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 15:41 | Son Güncelleme

  BEYKOZ Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine Beykoz, Ümraniye, Çavuşbaşı, Kavacık'tan çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Dumanlar bir çok ilçeden görülüyor. 500 metrekarelik bir alanda etkili olan yangında ahşap malzemelerin yandığı belirtiliyor.

(FOTOĞRAF)

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