Beykoz'da film platosunda yangın (3)

Cengiz ÇOBAN - Özgür EREN - Gül KABA/ İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ Yalıköy'de bulunan ve film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikasında yangın çıktı.
Yangın saat 15.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Ümraniye, Çavuşbaşı, Kavacık'tan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar bir çok ilçeden görülüyor. 500 metrekarelik bir alanda etkili olan yangında ahşap malzemelerinin yandığı belirtiliyor. Yangının kaynak yapımı sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı öne sürülüyor.
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