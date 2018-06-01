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Beykoz'da PTT soygunu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 11:14 | Son Güncelleme

BEYKOZ'da PTT şubesine giren maskeli bir kişi silah çekerek "Uyuşturucu krizine girdim paraları doldurun" diyerek soygun yaptı.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ'da PTT şubesine giren maskeli bir kişi silah çekerek "Uyuşturucu krizine girdim paraları doldurun" diyerek soygun yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay geçen Salı günü saat 16:00 sıralarında Anadolu Hisarı'ndaki bir PTT şubesinde yaşandı. Yüzüne taktığı hasta maskesi ile PTT şubesine gelen kişi vezne personelinin telefonla konuştuğunu gördü. Personelin telefon konuşmasının bitmesiyle soyguncu silah çekerek vezne personeline poşet uzattı. Neye uğradığını şaşıran veznedar panikle kasadaki paraları poşete doldurup soyguncuya verdi. Yaklaşık 9 bin lira'nın olduğu poşeti alan soyguncu koşarak kaçtı. “UYUŞTURUCU KRİZİNE GİRDİM PARALARI DOLDUR DEDİ" PTT çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. İfadesi alınan veznedar “Ben telefonla konuşuyordum konuşmam bittiğinde silah çekti, paraları poşete doldur uyuşturucu krizine girdim" diyerek beni tehdit etti. Korkup kasadaki paraları soyguncunun verdiği poşete koyup ona verdim" dediği öğrenildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis eşkalini tespit ettiği soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

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