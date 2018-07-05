Beykoz'da villaya uyuşturucu operasyonu:1 gözaltı

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)
BEYKOZ'DA bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kameralarına yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Beykoz'da bir villada uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüpheli F.E.'yi takibe aldı. 15 gün boyunca evden dışarı çıkmayan F.E.'nin yemeklerini eve sipariş ettiğini tespit eden polis operasyon kararı aldı. Narkotik polisleri villaya dün düzenlediği operasyonda şüpheli F.E.'yi gözaltına alındı. Evde arama yapan ekipler, 500 gram skunk, saksılar içinde çok sayıda hint keneviri, 2 hassas terazi ve uyuşturucuyu öğütmek için kullanılan aparatlar ele geçirdi. Narkotik polislerinin villaya yaptığı baskın polis kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan F.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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