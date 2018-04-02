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Beykoz’un göbeğinde lüks araçların tehlikeli drift şovu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 11:37 | Son Güncelleme

Beykoz’da cadde üzerinde seyreden 3 lüks araç trafiği kapatarak drift yaptı.

Beykoz’da cadde üzerinde seyreden 3 lüks araç trafiği kapatarak drift yaptı. Trafik magandalarının tehlike dolu şovu kameraya yansıdı.
Beykoz Konakları önü Yeni Riva Yolu Caddesi üzerinde seyreden lüks araçlı trafik magandaları tehlike saçtı. Cadde üzerinde trafik ışıklarına geldikleri sırada trafiği kapatan 3 lüks araçlı maganda drift şovu yaptı. Trafiği durdurarak tehlikeli şovlarını bir süre sürdüren magandalar diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Trafik magandalarının tehlikeli şovu kameralara yansıdı.

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