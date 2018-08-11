Beylikdüzü açıklarında tekne battı: 1 kişi kayıp

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL / DHA - BEYLİKDÜZÜ Kavaklı sahilinde akşam saatlerinde içinde 6 kişinin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Olay sonrası teknede bulunan 5 kişi kurtulurken, bir kişinin kayıp olduğu öğrenildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Kavaklı Mahallesi'nde akşam saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavaklı sahil açıklarında içinde 6 kişinin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle denizde sabit duran dubaya çarparak devrildi ve batmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar teknenin battığını görünce durumu hemen polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada teknede bulunan 5 kişi yakınlardaki yat limanından hareket eden bir bot tarafından kurtarıldı. Teknede bulunan bir kişi de denizde gözden kayboldu. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, kayıp olan kişiyi aramak için çalışma başlattı. Bu sırada kaybolan kişinin yakınları da olay yerine gelerek beklemeye başladı. Denizdeki aramalara havadan da helikopterle destek verildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin denizdeki arama çalışmaları sürüyor.

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