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Beylikdüzü sahilinde 14 yaşında bir çocuğa ait ceset bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 11:47 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ sahilinde cesedi bulunan 14 yaşındaki çocuğun silahla vurularak öldüğü belirlendi.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ sahilinde cesedi bulunan 14 yaşındaki çocuğun silahla vurularak öldüğü belirlendi. Cesedin altında bulunan silaha incelenmek üzere el koyan polis, olayın intihar mı cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Beylikdüzü Kavaklı sahilinde temizlik yapan belediye işçileri, cesedi farketti. İşçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Cesedin 14 yaşındaki Ahmet Özatlı'ya ait olduğu belirlendi. Özatlı'nın şakağından giren kurşunla hayatını kaybettiği tespit edilirken cesedin altında bulunan silaha incelenmek üzere el konuldu. Polis olayın intihar mı cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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