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Beylikdüzü sahilinde 15 yaşlarında bir çocuğa ait ceset bulundu (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 09:30 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ sahilinde 15 yaşlarında bir çocuğa ait ceset bulundu.

Beylikdüzü sahilinde 15 yaşlarında bir çocuğa ait ceset bulundu (1)

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ sahilinde 15 yaşlarında bir çocuğa ait ceset bulundu.
Beylikdüzü Kavaklı sahilinde telizlik yapan belediye işçileri, cesedi farketti. İşçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. 15 yaşlarındaki çocuğa olduğu belirtilen cesetin incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılacağı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

Beylikdüzü sahilinde 15 yaşlarında bir çocuğa ait ceset bulundu (1)

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