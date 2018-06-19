Beylikdüzü sahilinde 15 yaşlarında bir çocuğa ait ceset bulundu (1)

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ sahilinde 15 yaşlarında bir çocuğa ait ceset bulundu. Beylikdüzü Kavaklı sahilinde telizlik yapan belediye işçileri, cesedi farketti. İşçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. 15 yaşlarındaki çocuğa olduğu belirtilen cesetin incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılacağı öğrenildi.
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