HABER

Beylikdüzü’nde genç kızlar, saç saça birbirine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 14:39 | Son Güncelleme

İstanbul’un Beylikdüzü’nde geçtiğimiz yaz kaydediği iddia edilen genç kızlara ait kavga görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul’un Beylikdüzü’nde geçtiğimiz yaz kaydediği iddia edilen genç kızlara ait kavga görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde iki kadın başka bir kadını arabadan indirerek tekme tokat dövüyor.
Geçtiğimiz yaz Esenyurt - Beylikdüzü civarında çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerde bir genç kız, sevgilisinin kendisini aldattığını düşündüğü kişiyi görünce harekete geçiyor. Arkadaşıyla birlikte lüks araca yönelen genç kız, kapıyı açarak içeride bulunan kıza tekme atmaya başlıyor. Bir süre sonra iki kız birlikte lüks araçtan aşağı indirdikleri genç kızı dövüyor. Çevredekiler kızlara müdahale etmeye çalışsa da kavgayı ayıramıyor. Tüm bunları genç kızın bir diğer arkadaşı da cep telefonu ile kaydediyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.