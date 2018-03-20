Beylikdüzü’nde genç kızlar, saç saça birbirine girdi

İstanbul’un Beylikdüzü’nde geçtiğimiz yaz kaydediği iddia edilen genç kızlara ait kavga görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde iki kadın başka bir kadını arabadan indirerek tekme tokat dövüyor.
Geçtiğimiz yaz Esenyurt - Beylikdüzü civarında çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerde bir genç kız, sevgilisinin kendisini aldattığını düşündüğü kişiyi görünce harekete geçiyor. Arkadaşıyla birlikte lüks araca yönelen genç kız, kapıyı açarak içeride bulunan kıza tekme atmaya başlıyor. Bir süre sonra iki kız birlikte lüks araçtan aşağı indirdikleri genç kızı dövüyor. Çevredekiler kızlara müdahale etmeye çalışsa da kavgayı ayıramıyor. Tüm bunları genç kızın bir diğer arkadaşı da cep telefonu ile kaydediyor.
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