Beylikdüzü'nde tekne battı; 5 kişi kurtarıldı 1 kişi kayıp (2)

Soner HASIRCIOĞLU -Alper KORKMAZ- İSTANBUL,(DHA) BEYLİKDÜZÜ Kavaklı sahilinde dün akşam saatlerinde içinde 6 kişinin bulunduğu tekne battı. Teknenin devrilerek batma anları sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde devrilen tekne daha sonra da batmaya başlıyor. Batan tekneye yardıma giden balıkçı teknesi ve Zodyak bot, 5 kişiyi son anda kurtarıyor. Kayıp 1 kişi ise aranıyor. Olay, Kavaklı Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Kavaklı sahil açıklarında içinde 6 kişinin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle denizde sabit duran dubaya çarparak devrildi. Teknenin battığını gören çevredekiler durumu hemen polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada teknede bulunan 5 kişi yakınlardaki yat limanından hareket eden bir bot tarafından kurtarıldı. Teknede bulunan bir kişi de denizde gözden kayboldu. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, kayıp olan kişiyi aramak için çalışma başlattı. Bu sırada kaybolan kişinin yakınları da olay yerine gelerek beklemeye başladı. Denizdeki aramalara havadan da helikopterle destek verildi. Sahil güvenlik ekiplerinin denizdeki arama çalışmaları sürüyor. Sahildeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde; tekne önce devriliyor daha sonra ise batmaya başlıyor. Bu sırada teknenin içinde bulunan kişiler denize atlıyor. Karada bulunan bazı vatandaşlar bu sırada hem sahil güvenliğe haber verirken hem de teknede bulunan kişilere denizde sabit duran dubaya gitmelerini söylüyor. Denize atlayan kişiler yüzerek kurtulmaya çalışıyor. BALIKÇI TEKNESİ VE ZODYAK BOT YARDIMA GELİYOR Görüntülerin devamında çevredeki vatandaşların uyarmasıyla önce bir balıkçı teknesi yardıma geliyor. Balıkçı teknesi, batan teknedekilere yardım etmeye çalışıyor. Bu sırada yakınlarda bulunan yat limanından bir Zodyak botun da yardıma geldiği görülüyor. Aynı dakikalarda batan teknenin denizin üstünde kalan kısmında 2 kişinin, dubada da bir kişinin beklediği görülüyor. 5 KİŞİ SON ANDA KURTARILIYOR Yardıma giden balıkçı teknesi ve Zodyak bot yardım bekleyenleri tek tek kurtarıyor. Sahil kenarında bekleyen bazı vatandaşlar da telefonda sahil güvenlik ekiplerine olayın yaşandığı mevkii anlatmaya çalışıyor. Görüntülerin sonunda, ise bir sahil güvenlik teknesinin geldiği görülürken, videoyu çeken kişi, Zodyak botun 5 kişiyi kurtardığını belirtiyor.

