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#BeymenClubİleYolSenin Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 11:10 | Son Güncelleme

BEYMEN Club’ın 4 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlediği #BeymenClubİleYolSenin Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı.

#BeymenClubİleYolSenin Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu

İSTANBUL, (DHA)- BEYMEN Club’ın 4 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlediği #BeymenClubİleYolSenin Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı. Yarışma jürisinin değerlendirmesi sonucu Ülkü Alikoç birinci, Kahraman Bekçili ikinci, Mehmet Karaca üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Moda, şehir ve fotoğraf tutkunlarının #BeymenClubİleYolSenin hashtag’i ile Instagram’dan unutulmaz yolculuk hikayelerini paylaştıkları yarışmaya katılan 3 bin 500 fotoğraf, Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, Beymen Pazarlama İletişimi Genel Müdürü Yardımcısı Elif Tellaloğlu, Fotoğraf Sanatçısı Koray Birand, Fotoğraf Sanatçısı Çiler Geçici, Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Kırali, Blogger Hande Çilek’ten oluşan yarışma jürisi tarafından değerlendirildi.

YARIŞMANIN BİRİNCİSİNE 3 BİN LİRALIK ÖDÜL

Jürinin değerlendirmesi sonucu Ülkü Alikoç birinci, Kahraman Bekçili ikinci, Mehmet Karaca üçüncülük ödülünün sahibi oldu.Yarışmanın birincisi 3 bin lira, ikincisi 2 bin lira, üçüncüsü ise bin lira BEYMEN Club’dan hediye çeki ödüllünün sahibi oldu.

Yarışmada dereceye giren finale kalan fotoğraflardan oluşan #BeymenClubİleYolSenin Sergisi, 12 Ağustos’a kadar BEYMEN Club mağazalarının dijital ekranlarında ve BEYMEN Club sosyal medya hesaplarında sergilenecek.

(FOTOĞRAF)

#BeymenClubİleYolSenin Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu#BeymenClubİleYolSenin Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu#BeymenClubİleYolSenin Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu

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