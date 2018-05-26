HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Beyninde sıvı biriken 7 aylık Zeynep, yardım bekliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 11:30 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da hidrosefali (Beyinde sıvı birikmesi) hastalığı teşhisi konan 7 aylık Zeynep Yetkin için gerekli olan beyin şantını ailesi maddi imkansızlıklar nedeniyle alamıyor.

Beyninde sıvı biriken 7 aylık Zeynep, yardım bekliyor

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- KASTAMONU'da hidrosefali (Beyinde sıvı birikmesi) hastalığı teşhisi konan 7 aylık Zeynep Yetkin için gerekli olan beyin şantını ailesi maddi imkansızlıklar nedeniyle alamıyor. Yurt dışından getirilecek beyin şantının fiyatının 4 bin Euro'yu bulduğunu belirten baba Mehmet Ali Yetkin, "Para istemiyorum, sadece bu medikal ürün alınsın yeter" dedi.
Kastamonu'da inşaat işlerinde çalışan Mehmet Ali Yetkin (35) ile İlknur Yetkin'in (29) 7 aylık bebekleri Zeynep Yetkin'e 3 ay önce hidrosefali hastalığı teşhisi kondu. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Zeynep bebek için doktorlar, beyninde biriken sıvının dışarı atılması için beyin şantı takılmasını kararlaştırdı.
Baba Mehmet Ali Yetkin, doktorların, devletin karşıladığı beyin şantının kızına uygun olmadığını, bu nedenle yurt dışından ithal edilmesi gerektiğini söylediklerini ifade etti. Önerilen şantın çok pahalı olduğunu belirten Mehmet Ali Yetkin, maddi gücünün bunu karşılayacak durumda olmadığını kaydetti. Para değil, sadece doktorun söylediği beyin şantının alınmasını istediğini ifade eden Mehmet Ali Yetkin, şöyle konuştu:
​"Çocuğumun beyninde sıvı biriktikçe fenalaşıyor. Beyin şantı takılması gerek. Doktorlar bebeğime takılacak şantın yurt dışından ithal olması gerektiğini söyledi. Medikalcının bana söylediği fiyat 4 bin Euro'yu buluyor. Hayırseverlerden destek bekliyorum. Ben para istemiyorum, sadece bu istenen medikal ürün alınsın yeter. Kesinlikle para istemiyorum. Biri çıksın, bu tedavi masraflarını karşılasın, kızım sağlığına kavuşsun, yeter."

FOTOĞRAFLI

Beyninde sıvı biriken 7 aylık Zeynep, yardım bekliyorBeyninde sıvı biriken 7 aylık Zeynep, yardım bekliyorBeyninde sıvı biriken 7 aylık Zeynep, yardım bekliyorBeyninde sıvı biriken 7 aylık Zeynep, yardım bekliyor

PARTNERRamazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...Ramazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...
Kameradaki bisiklet hırsızı tutuklandıKameradaki bisiklet hırsızı tutuklandı
Piknik alanında uyuşturucu satışına 4 gözaltıPiknik alanında uyuşturucu satışına 4 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Maranki'yle ilgili gerçek ortaya çıktı!

Ahmet Maranki'yle ilgili gerçek ortaya çıktı!

Fatih Tezcan'dan skandal Atatürk paylaşımı! Sosyal medya ayağa kalktı, tepkiler çığ gibi

Fatih Tezcan'dan skandal Atatürk paylaşımı! Sosyal medya ayağa kalktı, tepkiler çığ gibi

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Survivor'da İstanbul ödülünü kim kazandı? Hangi takım Survivor'dan Türkiye'ye gidecek ve neler yapacak?

Survivor'da İstanbul ödülünü kim kazandı? Hangi takım Survivor'dan Türkiye'ye gidecek ve neler yapacak?

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

İlginizi Çekebilir

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu

Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu

Antalya’da iki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

Antalya’da iki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

İş yeri basıp arkadaşlarını döven kızlar gözaltına alındı

İş yeri basıp arkadaşlarını döven kızlar gözaltına alındı

'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!

'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arnavutköy'de Suriyeli gaspçı dehşeti kamerada

Arnavutköy'de Suriyeli gaspçı dehşeti kamerada

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu

Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu

Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu

Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu

'Arsamı sat komisyonunu al' diyerek dolandırdı

'Arsamı sat komisyonunu al' diyerek dolandırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.