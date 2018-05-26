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Beyninde sıvı biriken 7 aylık Zeynep, yardım bekliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 12:02 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da hidrosefali (Beyinde sıvı birikmesi) hastalığı teşhisi konan 7 aylık Zeynep Yetkin için gerekli olan beyin şantını ailesi maddi imkansızlıklar nedeniyle alamıyor.

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- KASTAMONU'da hidrosefali (Beyinde sıvı birikmesi) hastalığı teşhisi konan 7 aylık Zeynep Yetkin için gerekli olan beyin şantını ailesi maddi imkansızlıklar nedeniyle alamıyor. Yurt dışından getirilecek beyin şantının fiyatının 4 bin Euro'yu bulduğunu belirten baba Mehmet Ali Yetkin, "Para istemiyorum, sadece bu medikal ürün alınsın yeter" dedi. Kastamonu'da inşaat işlerinde çalışan Mehmet Ali Yetkin (35) ile İlknur Yetkin'in (29) 7 aylık bebekleri Zeynep Yetkin'e 3 ay önce hidrosefali hastalığı teşhisi kondu. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Zeynep bebek için doktorlar, beyninde biriken sıvının dışarı atılması için beyin şantı takılmasını kararlaştırdı. Baba Mehmet Ali Yetkin, doktorların, devletin karşıladığı beyin şantının kızına uygun olmadığını, bu nedenle yurt dışından ithal edilmesi gerektiğini söylediklerini ifade etti. Önerilen şantın çok pahalı olduğunu belirten Mehmet Ali Yetkin, maddi gücünün bunu karşılayacak durumda olmadığını kaydetti. Para değil, sadece doktorun söylediği beyin şantının alınmasını istediğini ifade eden Mehmet Ali Yetkin, şöyle konuştu: ​"Çocuğumun beyninde sıvı biriktikçe fenalaşıyor. Beyin şantı takılması gerek. Doktorlar bebeğime takılacak şantın yurt dışından ithal olması gerektiğini söyledi. Medikalcının bana söylediği fiyat 4 bin Euro'yu buluyor. Hayırseverlerden destek bekliyorum. Ben para istemiyorum, sadece bu istenen medikal ürün alınsın yeter. Kesinlikle para istemiyorum. Biri çıksın, bu tedavi masraflarını karşılasın, kızım sağlığına kavuşsun, yeter."

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