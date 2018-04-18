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Beyoğlu'nda facia ucuz atlatıldı; 10 kişinin ölümden döndüğü anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 19:28 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda el freni çekilmeyen kamyonet kayarak yol kenarında bekleyen 10 kişinin arasına daldı. Kamyonet ve motosiklet arasında sıkışan bir kadının ayağı kırıldı.

Beyoğlu'ndaki dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay öğle saatlerinde Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre süt ürünleri dağıtımında kullanılan kamyonetin şoförü park ettiği aracın el freni çekmeyi unuttu. Bir süre sonra yokuştan kaymaya başlayan kamyonet yol kenarında bekleyen vatandaşların üstüne doğru geldi. Kamyonetin üzerlerine geldiğini son anda fark eden 10 kişilik grup bir anda kaçmaya başladı. Kaçmaya fırsat bulamayan Hicran Özçelik Yetkin motosiklet ile kamyonet arasında sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar yardıma koşarak hep birlikte kamyoneti iterek arada sıkışan kadını kurtardı. Ayağı kırılan Hicran Özçelik Yetkin hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken kaza sonrası soruşturma başlatan polis kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı. Görüntülerde kamyonet kaymaya başlıyor. Bu sırada bekleyen 9 kişi son anda kamyonu fark ediyor. Vatandaşlar kaçarken kamyonetin içinde bulunan bir kişi de can havaliyle yola atlıyor. Yetkin motosiklet ile kamyonetin arasında sıkışıyor. Vatandaşlar hemen yardıma koşarak Yetkin'i kurtarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu Kaza kamyonet

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