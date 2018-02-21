Beyoğlu'nda korkunç olay... Müteahhit çekiçle öldürüldü

Oğullarıyla birlikte müteahhitlik yapan Cafer Çelik, satılığa çıkardığı daireyi almak isteyen bir müşteriyle buluşmak için dün sabah saatlerinde evden çıktı. Aile sakinleri, en son saat 11.00 sıralarında görüştükleri Cafer Çelik’i birkaç kez telefonla aramalarına rağmen cevap alamayınca aramaya çıktı.
Müteahhidin oğlu Ramazan Çelik, akşam saatlerinde satılığa çıkarılan dairenin bulunduğu sokak girişinde babasının otomobilini gördü. Binaya giren Ramazan Çelik, en üst kattaki dairenin kapısının kapalı olduğunu görerek zile bastı. Çelik, kapıyı açan olmayınca bu kez babasını cep telefonundan aradı. Babasının telefonunun daire içinde çaldığını anlayan Ramazan Çelik, tüm zorlamalarına rağmen kapıyı açamadı. Komşulardan yardım isteyen Ramazan Çelik, çatı katına çıkarak buradan daireye girdi.
Dairenin içinde babasını arayan oğlu, Cafer Çelik’in kanlar içinde yerde yatan cesediyle karşılaştı. Gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçiren Ramazan Çelik, bina sakinleri ve mahalleli tarafından teskin edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde müteahhit Cafer Çelik’in, cesedinin yanında bulunan çekiçle kafasına vurularak öldürüldüğü tespit edildi. İncelemelerin ardından, Çelik’in cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. (DHA)
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