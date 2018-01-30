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Beyoğlu'nda ahşap binada yangın

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 21:24 | Son Güncelleme

Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda, 2 katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonucu iki bina hasar gördü.Hacıhüsrev Mahallesi Arapzade Dergahı Sokakta saat 19.30 sıralarında, kullanılmayan 2 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken alevler kısa sürede büyüyerek bütün binayı sardı.Olay yerine Şişli, Beyoğlu ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada, mahalle sakinleri kendilerini dışarı atınca kısa süreli panik yaşandı. Yangın nedeniyle, yan bina da zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edebilmek için yan tarafta bulunan metruk binanın duvarını kırmak zorunda kaldı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iki binada hasar oluştu.

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