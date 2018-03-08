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Beyoğlu’nda bir kişi otel odasında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 09:50 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda bir kişi otel odasında ölü bulundu.

Beyoğlu’nda bir kişi otel odasında ölü bulundu. Polis, cinayet ihtimali üzerinde duruyor.
Olay, saat 04.30 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Altın Bakkal Sokak’ta bulunan 3 katlı bir otelin giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi, otel odasında hareketsiz kanlar içinde yatarken bulundu. Olayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ve kamera kayıtlarını inceleyen polis, olayın cinayet olup olmadığını araştırıyor. Yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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