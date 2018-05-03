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Beyoğlu'nda elektrik trafosu patladı vatandaşlar büyük panik yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 16:07 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda bir apartmanın bodrumundaki elektrik trafosu büyük bir gürültüyle patladı.

Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda bir apartmanın bodrumundaki elektrik trafosu büyük bir gürültüyle patladı. Binanın içi dumanla kaplandı. Apartman sakinleri panik ve korku dolu anlar yaşadı. O onlar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi, Piyale Mumhanesi Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katındaki elektrik trafosu, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından bodrum katında yangın çıktı. Apartmanın için yoğun duman kapladı. Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. KUCAĞINDA BEBEĞİYLE KENDİNİ DIŞARI ATTI Binadan dumanlar yükseldiği sırada, apartman sakinleri kendilerini dışarı attı. Yaşanan panik anlarını amatör kamera kaydetti. Görüntülerde, binadan dumanlar yükseliyor. Bu sırada kucağında bebek bulunan bir kadın ile diğer bina sakinlerinin panikle dışarı çıkıyor BURADA ÖLÜM TEHLİKESİYLE YAŞIYORUZ Bina sakini Ejder Takun, "Binanın girişine trafo yapmışlar. Burada ölüm tehlikesi yaşıyoruz. Çok korkuyoruz her an bir patlama yapabilir, ölebiliriz. Buna biran önce önlem alınmasını istiyorum. Şuan yaralanan ölen yok. Binadakiler kendilerini dışarı attılar" dedi.

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