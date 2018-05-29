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Beyoğlu'nda hareketli dakikalar

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 17:11 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında narkotik polisleri, şüpheli gördüğü kişilerin tek tek üst aramasını yaptı. Şüpheliler, Genel Bilgi Taraması (GBT)'ndan da geçirildi. Polis ekipleri metruk binalar ve şüpheli gördüğü her noktada arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

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Beyoğlu'nda hareketli dakikalar Beyoğlu'nda hareketli dakikalar 
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