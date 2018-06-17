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Beyoğlu'nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 08:49 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Hakan KAYA - Özgür EREN / İstanbul, DHA Beyoğlu'nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Haber- Kamera: Hakan KAYA - Özgür EREN / İstanbul, DHA Beyoğlu'nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada biri kadın 3 kişi yaralandı. Kaza Beyoğlu Gümüşsuyu Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Taksim'den Dolmabahçe yönüne seyir halinde olan Kemal Özsoy'un kullandığı 34 AN 4976 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 34 HJ 6937 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 34 HJ 6937 plakalı otomobilin sol ön tekerliği koptu. Otomobil sürücü ise kaza sonrası kaçtı. Kazada Kemal Özsoy'un kullandığı otomobilde bulunan İra S. ile kazaya karışan diğer otomobilde bulunan Caner Düzyurt ve Tunahan Düzyurt yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazanın görgü tanığı Bayram Koç, “Biz yukarıdaydık “Güm" diye ses geldi. Aşağıya indik bayan burada yerde yatıyordu. Kafa kafaya çarpıştılar. Kazaya karışan diğer araçta aşağıya sürüklendi . Aşağıdaki arabadan da yaralılar çıktı" dedi.

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