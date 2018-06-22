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Beyoğlu'nda itfaiye aracı kaza yaptı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 16:09 | Son Güncelleme

BEYOĞLU Piyalepaşa Bulvarı'nda ihbara giden itfaiye aracı devrildi.

Özgür EREN/ İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU Piyalepaşa Bulvarı'nda ihbara giden itfaiye aracı devrildi. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü.

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