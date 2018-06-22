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- Beyoğlu'nda itfaiye aracı kaza yaptı; 3 itfaiye eri yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 16:50 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de, itfaiye aracı hayvan kurtarma olayına giderken kaza yaptı.

- Beyoğlu'nda itfaiye aracı kaza yaptı; 3 itfaiye eri yaralandı

Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de, itfaiye aracı hayvan kurtarma olayına giderken kaza yaptı. Kaza sonucu 3 itfaiye eri yaralandı. Yaralı itfaiye erleri ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Piyalepaşa Bulvarı yan yolda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Şişli İtfaiye ekipleri, Feriköy'de bir hayvanın mahsur kaldığı ihbarını aldı. Ekipler, 4 personel ile tek araçla hemen yola çıktı. Bulvar üzeri bağlantı yolunda viraja giren itfaiye aracının şoförü İzzet Aydın'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, araç yan yattı. Kazayı gören çevredekiler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Meslektaşlarının kaza yaptığını öğrenen itfaiye ekipleri, arkadaşlarına yardıma koştu. Araç içerisinde sıkışan 3 personeli yine mesai arkadaşları kurtarmaya çalıştı. Yarım saatlik çalışma sonucu Enes Erdem, Ferit Yakut ve şoför İzzet Aydın sıkıştıkları yerden kurtarılarak çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

(Geniş haber) - Beyoğlu'nda itfaiye aracı kaza yaptı; 3 itfaiye eri yaralandı(Geniş haber) - Beyoğlu'nda itfaiye aracı kaza yaptı; 3 itfaiye eri yaralandı(Geniş haber) - Beyoğlu'nda itfaiye aracı kaza yaptı; 3 itfaiye eri yaralandı(Geniş haber) - Beyoğlu'nda itfaiye aracı kaza yaptı; 3 itfaiye eri yaralandı

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