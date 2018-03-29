IHAAW173249-ASA/29-03-2018
- Beyoğlu’nda jandarmanın elinden kaçan mahkum ile jandarma ekipleri arasında kovalama yaşandı. O anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi.
29.03.2018 17:32:49 TSI
NNNN
Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı
Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Kendi yatak odasındaki yarı çıplak kadını görünce...
Akın akın geldiler, böyle eğlendiler
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
Romanya ve Moldova birleşme yolunda
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
'Arayanı göstereceğim' diye kişisel bilgilere erişiyorlar! BTK Başkanı'ndan uyarı
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum