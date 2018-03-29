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Beyoğlu’nda jandarmanın elinden kaçan mahkum ile jandarma ekipleri arasında kovalama yaşandı. O anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 17:39 | Son Güncelleme

IHAAW173249-ASA/29-03-2018 - Beyoğlu’nda jandarmanın elinden kaçan mahkum ile jandarma ekipleri arasında kovalama yaşandı. 29.03.2018 17:32:49 TSI NNNN

IHAAW173249-ASA/29-03-2018

- Beyoğlu’nda jandarmanın elinden kaçan mahkum ile jandarma ekipleri arasında kovalama yaşandı. O anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi.

29.03.2018 17:32:49 TSI
NNNN

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