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Beyoğlu’nda kahvehaneye silahlı saldırı; 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 01:50 | Son Güncelleme

İstanbul (İHA)

Beyoğlu’nda kahvehaneye silahlı saldırı; 6 yaralı

İstanbul (İHA)

Beyoğlu’nda kahvehaneye silahlı saldırı; 6 yaralı

Beyoğlu’nda kahvehaneye silahlı saldırı; 6 yaralı

Beyoğlu’nda kahvehaneye silahlı saldırı; 6 yaralı

Beyoğlu’nda kahvehaneye silahlı saldırı; 6 yaralı

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