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Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 12:56 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'NDA dün akşam bir kahveneye uzun namlulu silahlarla ateş açılması iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

Murat DELİKLİTAŞ- Özgür EREN-İSTANBUL,(DHA)
BEYOĞLU'NDA dün akşam bir kahveneye uzun namlulu silahlarla ateş açılması iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde olay yerine gelen 2 kişi bir süre çevreyi gözetledikten sonra silahla ateş açıp kaçıyor.
Silahlı saldırıda 2'si çocuk 6 kişi yaralanmıştı.
Olay, dün saat 21.40 sıralarında, Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak 2A numarada meydana geldi. İki kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen silahlı saldırıda, 2'si çocuk 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

ÜÇÜNCÜ SALDIRI
Yaklaşık 6 ay önce faaliyete geçen Tatar Çayevi adlı kahvehaneye, bu saldırıdan önce de, kapalıyken iki kez silahlı saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi. Sokak sakinlerinden Salih Koyun, evde otururken kurşun sesleri duyarak sokağa çıktığını belirterek "Evden çıktığımda burası kalabalıktı. Ateş edenler maskeliymiş. Görenler var ama tanıyan yok, maskeli oldukları için. Ateş etmişler, kaçıp gitmişler. Yaralanan çocuklar, mahallemizin çocukları. Daha önce de saldırı oldu. Ama o zaman boşken oldu" diye konuştu.

SALDIRGANLAR KAMERADA
Saldırıdan sonra yaya olarak açan iki kişinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yüzlerini kapatan iki kişinin, kahvehaneye doğru yöneldiği, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra da ateş etmeye devam ederek kaçtıkları görülüyor.

FOTOĞRAFLI

(FOTOĞRAF) Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı kamerada(FOTOĞRAF) Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı kamerada(FOTOĞRAF) Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı kamerada(FOTOĞRAF) Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

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